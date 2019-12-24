СК РФ требует арестовать двух высокопоставленных сотрудников ФТС

Начальник управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро задержаны. Высокопоставленным чиновникам предъявлены обвинения по третьей части 285-й статьи УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

В Басманный районный суд Москвы направлены ходатайства об избрании меры пресечения в отношении задержанных в виде заключения под стражу на срок до 22 февраля 2020 года, сообщает РИА Новости.

В рамках возбужденного Следственным комитетом РФ уголовного дела в центральном офисе ФТС, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях были проведены обыски.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержание сотрудников ФТС может быть связано с контрабандой наличных.