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Пластический хирург рассказал об опасности импланта, лопнувшего у Кудрявцевой

, 18:57 | Мия Субботина Видео 25

Специалист заявил, что разрыв капсулы в импланте могла спровоцировать любая причина.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bilderbox; 5-tv.ru

Пластический хирург Тигран Алексанян прокомментировал 5-tv.ru новость об операции известной телеведущей Леры Кудрявцевой по удалению грудных имплантов. По словам специалиста, подобные инциденты случаются в практике и то, что произошло с Лерой абсолютно не опасно. В импланте находится капсула и ее разрыву могло послужить что угодно.

«Это ситуация бывает регулярно, это не только у нее бывает, у разных людей такое случается. Но у нее, насколько я знаю, 15 лет прошло после операции. Это долгое эксплуатирование, в этот период все что угодно могло произойти: травма, упала где-то, на лыжах каталась, в машине об руль и так далее. Все могло. Потому что, если бы изначально был рваный имплант или что-то, она давным-давно об этом узнала бы. Все эти импланты дают, в принципе, пожизненную гарантию», — заявил Тигран.

Эксперт отметил, что несмотря на 100% гарантию, импланты меняются и все у человека в порядке. Также он подчеркнул, что гель никуда из импланта не может вытекать.

«Это миф. Люди думают, что он может вытечь куда-то в организм. Такого не бывает, даже если я порву перед вами имплант ножом, если я нажму и отпущу, то этот гель возвращается в свое лоно», — подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Леры Кудрявцевой лопнула грудь.

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