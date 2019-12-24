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Маргарита Грачева, которой муж-садист отрубил кисти, выложила сексуальные фото

, 20:57 | Игорь Рязов Фото 753

Пост жертва насилия частично посвятила историку Олегу Соколову, который сознался в убийстве и расчленении своей возлюбленной.

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Фото, видео: Instagram @margoritka1211

Маргарита Грачева, которой ревнивый муж-садист отрубил кисти рук, опубликовала на своей странице в Instagram новые сексуальные фотографии. Пост она посвятила теме обвинения жертв.

«Давайте не обелять насильника, а стараться рассуждать по-взрослому и брать ответственность за свои слова!» — призвала подписчиков Грачева, вспомнив о происшествии с историком Олегом Соколовым и петициях в его поддержку.

На фотографиях Грачева предстала в черном боди. На снимках также видно ее руку с бионическим протезом и шрамы на ноге, оставшиеся после нападения.

Instagram @margoritka1211

В комментариях выражают поддержку Маргарите. Подписчики восхищаются ее красотой и силой духа.

«Вы красотка. Я вами восхищаюсь»;

«Риточка, ты безупречна! Сколько же в тебе силы, духа, любви. Ты очень красивая. Очень»;

«Какая вы красивая, а главное сильной души человек», — написали пользователи.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Маргарита Грачева чуть не лишилась обеих кистей рук в декабре 2017 года. Она сообщила своему тогдашнему мужу, что хочет от него уйти. Тот отвез ее в лес и там топором изрубил кисти рук. Суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима.

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