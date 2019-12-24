ВКонтакте рассказала, какие подкасты были самыми популярными в 2019 году

ВКонтакте подвела итоги года, рассказав о самых популярных подкастах платформы за 2019 год, а также опубликовала статистические данные по ним.

В рейтинге представлены всего две номинации. Одна из них, «Самые популярные», учитывает все подкасты, опубликованные ВКонтакте.

Лауреатами в ней стали «Городские сказки», «вДудь», TED на русском языке, «Лайфхакер» и «Newочем». В свою очередь, «Классика жанра» учитывает только те подкасты, где в качестве основы не используются другие форматы, например, видео или рассказы.

Лучшими в этой номинации стали «Лайфхакер», «Отвратительные мужики», Glamour Russia, «Кино Огонь» и «Концептуальный вандализм».

По данным статистики, опубликованной представителями ВКонтакте, публикацией подкастов заняты более 2000 авторов. На платформе размещено свыше 50 тысяч эпизодов, средняя продолжительность которых составляет порядка 30 минут (самого длинного — 4 часа 55 минут). В общей сложности в 2019 году пользователи прослушали подкасты на 380 лет.

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