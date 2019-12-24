  1. Пятый канал
  4. ВКонтакте рассказала, какие подкасты были самыми популярными в 2019 году

ВКонтакте рассказала, какие подкасты были самыми популярными в 2019 году

, 19:47 | Нюра Незванова Фото 17

В соцсети размещены более 50 тысяч эпизодов.

Фото: www.globallookpress.com / vk.com

ВКонтакте подвела итоги года, рассказав о самых популярных подкастах платформы за 2019 год, а также опубликовала статистические данные по ним.

В рейтинге представлены всего две номинации. Одна из них, «Самые популярные», учитывает все подкасты, опубликованные ВКонтакте.

Лауреатами в ней стали «Городские сказки», «вДудь», TED на русском языке, «Лайфхакер» и «Newочем». В свою очередь, «Классика жанра» учитывает только те подкасты, где в качестве основы не используются другие форматы, например, видео или рассказы.

Лучшими в этой номинации стали «Лайфхакер», «Отвратительные мужики», Glamour Russia, «Кино Огонь» и «Концептуальный вандализм».

По данным статистики, опубликованной представителями ВКонтакте, публикацией подкастов заняты более 2000 авторов. На платформе размещено свыше 50 тысяч эпизодов, средняя продолжительность которых составляет порядка 30 минут (самого длинного — 4 часа 55 минут). В общей сложности в 2019 году пользователи прослушали подкасты на 380 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о датах проведения VK Fest 2020.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.17
-0.08 68.91
-0.09
Как выбрать мужчину, исходя из своего месяца рождения

Последние новости

20:34
Жена Дацика дважды показала неприличный жест журналистам у здания суда
20:28
Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбрали суррогатную мать
20:17
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию из-за некачественных имплантов: стоит ли ложиться под нож пластических хирургов?
20:10
«Эротично»: Бочкарева предстала в образе сексуальной ведьмочки
20:04
Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года
19:56
«Королева Comedy»: Варнава восхитила поклонников длинными ногами

Сейчас читают

Как выбрать мужчину, исходя из своего месяца рождения
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году
«Кукленок»: фото Пугачевой с дочкой Лизой умилило поклонников

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]