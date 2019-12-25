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Кинокритики составили ТОП-5 лучших российских сериалов уходящего года

, 8:05 | Игорь Рязов Видео 55

Рейтинг лучших отечественных многосерийных фильмов был сформирован на основе мнения 18 экспертов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; Кадры из сериалов "Шторм", "Эпидемия", "Трудные подростки", "Триада"

Кинокритики назвали пять лучших российских сериалов уходящего года. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-релиз Кино-Театра. Ру.

ТОП-5 был составлен на основе опроса 18 кинокритиков. Их попросили назвать три лучших российских сериала 2019 года. Рейтинг выстроили в зависимости от того, как часто эксперты упоминали конкретный проект и какое место ему присваивали.

Первую строчку заняла восьмисерийная драма «Шторм» Бориса Хлебникова. Сериал упомянули 12 критиков, из которых шестеро дали проекту первое место, пятеро — второе, последний — третье.

Вторую строчку рейтинга заняла «Эпидемия» Павла Костомарова — 11 упоминаний. Шестеро экспертов дали сериалу первое место, еще пятеро — второе.

Замыкает тройку лидеров сериал «Трудные подростки» Рустама Ильясова. В ТОП-5 также попали комедийные сериалы «Триада» и «Дылды».

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-10 сериалов этой зимы. В него вошли «Ведьмак», «Викинги», «Вампирские войны» и другие проекты.

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