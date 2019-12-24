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Аналитики составили ТОП-10 самых популярных смартфонов в мире

, 23:16 | Игорь Рязов Видео 15

Рейтинг мобильных устройств основан на статистике продаж за третий квартал 2019 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / m3, Maciej Luczniewski, Ray Tang, Li Muzi

Аналитики из Counterpoint Research назвали десять самых популярных смартфонов в мире по итогам третьего квартала 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте компании.

По информации аналитиков, самой продаваемой моделью за указанный период стал iPhone XR — смартфон захватил 3% мирового рынка.

Вторую строчку занял Samsung Galaxy A10 — 2,6% рынка. Тройку лидеров замкнул еще один аппарат от южнокорейского гиганта — Samsung Galaxy A50 с долей в 1,9%.

В ТОП-5 также вошли Oppo A9 и iPhone 11 — по 1,6%. За ними в списке в следующем порядке расположились: Oppo A5s (1,5%), Samsung Galaxy A20 (1,4%), Oppo A5 (1,3%), Xiaomi Redmi 7A (1,2%) и Huawei P30 (1,1%).

Увидеть аппарат от Huawei в этом списке особенно любопытно, так как компания ранее попала под ограничения со стороны партнеров из США. Как сообщал 5-tv.ru, из-за санкций Huawei пришлось искать замену Android.

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