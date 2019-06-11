Huawei хочет заменить Android российской операционной системой

Крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei готов устанавливать на свою продукцию российскую операционную систему (ОС) «Аврора». Она может стать альтернативой американскому Android, которую компания не может использовать из-за санкций.

Сейчас идут переговоры о различных вариантах сотрудничества российских и китайских производителей электроники. Предполагается что наша сторона может не только устанавливать свою операционную систему на изделия Huawei, но и изготавливать микрочипы для смарфонов.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на смартфонах Android нашли «врожденный» вирус.