«Привет, Москва!»: после скандала с наркотиками на границе Navai дал первый концерт в России

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 25 0

Свое сольное шоу в столичном VK Stadium артист открыл композицией «Больше, чем ближе».

Концерт Navai в Москве после его задержания в Казахстане

Фото: © РИА Новости/Арина Антонова

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После скандала с наркотиками на границе Navai дал первый концерт в России

Рэпер Navai (Наваи Бакиров) вышел на сцену столичного VK Stadium и с иронией высказался о долгой паузе, связанной с его недавним задержанием на границе Казахстана.

Сольный концерт Navai прошел вечером в воскресенье, 8 ноября. Выступление было перенесено с 22 октября. По данным РИА Новости, артист открыл шоу композицией «Больше, чем ближе» и поприветствовал публику.

«Привет, Москва! Так давно не выступал, сидел кое-где», — цитирует рэпера агентство.

Причиной такой паузы послужило задержание артиста на контрольно-пропускном пункте «Кордай» на границе Казахстана и Кыргызстана. Рэпер возвращался в Казахстан после концерта в Бишкеке и находился за рулем автомобиля Mercedes. Служебная собака по кличке Атлас среагировала на транспортное средство, после чего во время досмотра в кармане водительского сиденья обнаружили 2,5 грамма вещества зеленого цвета. Кроме того, в салоне нашли бумагу для самокруток и измельчитель.

Вместе с Бакировым в машине находились еще двое мужчин — всех троих доставили в изолятор временного содержания. Впоследствии полиция Казахстана сообщила, что уголовное дело против Navai было прекращено, а сам он выдворен из страны.

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