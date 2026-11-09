«Привет, Москва!»: после скандала с наркотиками на границе Navai дал первый концерт в России
Свое сольное шоу в столичном VK Stadium артист открыл композицией «Больше, чем ближе».
Фото: © РИА Новости/Арина Антонова
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После скандала с наркотиками на границе Navai дал первый концерт в России
Рэпер Navai (Наваи Бакиров) вышел на сцену столичного VK Stadium и с иронией высказался о долгой паузе, связанной с его недавним задержанием на границе Казахстана.
Сольный концерт Navai прошел вечером в воскресенье, 8 ноября. Выступление было перенесено с 22 октября. По данным РИА Новости, артист открыл шоу композицией «Больше, чем ближе» и поприветствовал публику.
«Привет, Москва! Так давно не выступал, сидел кое-где», — цитирует рэпера агентство.
Причиной такой паузы послужило задержание артиста на контрольно-пропускном пункте «Кордай» на границе Казахстана и Кыргызстана. Рэпер возвращался в Казахстан после концерта в Бишкеке и находился за рулем автомобиля Mercedes. Служебная собака по кличке Атлас среагировала на транспортное средство, после чего во время досмотра в кармане водительского сиденья обнаружили 2,5 грамма вещества зеленого цвета. Кроме того, в салоне нашли бумагу для самокруток и измельчитель.
Вместе с Бакировым в машине находились еще двое мужчин — всех троих доставили в изолятор временного содержания. Впоследствии полиция Казахстана сообщила, что уголовное дело против Navai было прекращено, а сам он выдворен из страны.
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