«Роднулька, как же так?»: в съемной квартире в Венгрии погибла знаменитая пианистка из Уфы

Знаменитая российская пианистка скончалась в Будапеште в съемной квартире. Элины Валиевой не стало 22 декабря.

Девушку хорошо знали в музыкальных кругах России и зарубежья — пианистка была лауреатом многих премий, стипендиаткой Министерства культуры РФ, и президента Белоруссии.

В социальных сетях наставница Валиевой рассказала, что Элина отправилась из родной Уфы в Венгрию отдохнуть с молодым человеком. Влюбленные арендовали квартиру. В один из дней отдыха артистка пошла в душ — в помещении произошла утечка газа, спасти девушку не успели.

«Элиночка, роднулька моя, зайка моя, сестренка. Как же так, а? Я люблю тебя, мой самый дорогой человек», — цитирует сайт KP.RU слова брата Валиевой в сети.

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