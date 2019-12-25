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«Роднулька, как же так?»: в съемной квартире в Венгрии погибла знаменитая пианистка из Уфы

, 0:20 | Анастасия Игонина 79

Артистке, которую хорошо знали в музыкальных кругах страны, было всего 27 лет.

Фото: Вконтакте @elina0802

Знаменитая российская пианистка скончалась в Будапеште в съемной квартире. Элины Валиевой не стало 22 декабря.

Девушку хорошо знали в музыкальных кругах России и зарубежья — пианистка была лауреатом многих премий, стипендиаткой Министерства культуры РФ, и президента Белоруссии.

В социальных сетях наставница Валиевой рассказала, что Элина отправилась из родной Уфы в Венгрию отдохнуть с молодым человеком. Влюбленные арендовали квартиру. В один из дней отдыха артистка пошла в душ — в помещении произошла утечка газа, спасти девушку не успели.

«Элиночка, роднулька моя, зайка моя, сестренка. Как же так, а? Я люблю тебя, мой самый дорогой человек», — цитирует сайт KP.RU слова брата Валиевой в сети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер известный советский актер и режиссер Болот Шамшиев.

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