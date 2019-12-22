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Умер известный советский актер и режиссер Болот Шамшиев

, 18:39 | Ниса Мурзанаева Видео 81

Народный артист СССР скончался на 79-м году жизни в Киргизии.

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Фото, видео: РИА Новости / Sputnik/РИА Новости

После продолжительной болезни ушел из жизни известный советский актер и режиссер Болот Шамшиев. Он скончался на 79-м году жизни в Киргизии. Об этом сообщает Утро.ру.

По некоторым данным, Болот Шамшиев страдал из-за проблем с печенью и почками, а также из-за резких скачков давления. В ноябре режиссер был госпитализирован в медучреждение, и некоторое время находился в реанимационном отделении. Артист скончался в больнице.

Болот Шамшиев советский и киргизский актер, режиссер и сценарист. В 1991 году был удостоен звания народного артист СССР. Работал над такими фильмами, как «Ранние журавли», «Волчья яма», «Снайперы» и множестве других кинокартин.

В 1988 году Болот Шамшиев совместно с писателем Чингизом Айтматовым написал сценарий для фильма «Восхождение на Фудзияму» и стал его режиссером.

Ранее 5-tv.ru опубликовал список знаменитостей, которые скончались в 2019 году.

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