«Золотое руно»: Пегова восхитила фанатов естественным цветом волос

Ирина Пегова поделилась архивным фото. На снимке актриса запечатлена с естественным темным оттенком волос.

Кадр появился на странице звезды в Instagram. На фотографии артистка позирует в фиолетовой водолазке с высоким горлом многослойном бисерном ожерелье в тон наряду. Волосы русого цвета Пегова оставила распущенными.

«Вот такое было. Даже не верится!» — подписала кадр Ирина, которая в последнее время отдает предпочтение светлому цвету волос.

Instagram @pegovairina

Подписчики актрисы в комментариях дружно заверили своего кумира: им она нравится с любой прической.

«Очень приятно на тебя смотреть! Такая очаровательная!»

«Красива и замечательна»;

«Вы наша русская красавица! А волосы какие шикарные, просто золотое руно!» — расхваливают Пегову фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пегова и ее дочь весело отдохнули в Петербурге.