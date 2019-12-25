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«Золотое руно»: Пегова восхитила фанатов естественным цветом волос

, 8:13 | Анастасия Игонина Фото 76

Актриса показала поклонникам фото, на котором она запечатлена до смены образа.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Ирина Пегова поделилась архивным фото. На снимке актриса запечатлена с естественным темным оттенком волос.

Кадр появился на странице звезды в Instagram. На фотографии артистка позирует в фиолетовой водолазке с высоким горлом многослойном бисерном ожерелье в тон наряду. Волосы русого цвета Пегова оставила распущенными.

«Вот такое было. Даже не верится!» — подписала кадр Ирина, которая в последнее время отдает предпочтение светлому цвету волос.

Instagram @pegovairina

Подписчики актрисы в комментариях дружно заверили своего кумира: им она нравится с любой прической.

«Очень приятно на тебя смотреть! Такая очаровательная!»

«Красива и замечательна»;

«Вы наша русская красавица! А волосы какие шикарные, просто золотое руно!» — расхваливают Пегову фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пегова и ее дочь весело отдохнули в Петербурге.

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