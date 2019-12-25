«Дикая кошечка»: Эрика Грей в провокационно крошечном белье сразила фанатов

Бразильская модель Эрика Грей взбудоражила фанатов откровенными снимками. Фото в наряде, который практически не скрывает тела девушки, появились на ее странице в Instagram.

В кадре Грей позирует в эффектном леопардовом комплекте. На ультракоротком кроп-топе Эрики сделан специальный разрез снизу, через который ее грудь виднеется практически целиком, а на спине сделан сексуальный вырез.

Instagram @misserikagray

Трусики той же расцветки сзади напоминают модель «танга», а вот спереди едва прикрывают зону глубокого бикини. Пикантности наряду придает декоративный пояс, который подчеркивает узкую талию Грей.

Поклонники, увидев горячие снимки, пришли в неописуемый восторг — большинство подписчиков даже не смогли подобрать слов, чтобы поделиться впечатлениями. Те же, кто все-таки не потерял дар речи, тоже не отличились многословием.

«Секси! Королева!»

«Ар-р-р, дикая кошечка», — пишут пользователи.

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