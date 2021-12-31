Юрист объяснил, как навсегда удалить из сети «постыдные фото» с корпоратива

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Ниса Мурзанаева
Ниса Мурзанаева Ниса Мурзанаева 1 476

Правило «что попало в интернет — останется там навсегда» уже не работает.

Юрист объяснил, как навсегда удалить из сети «постыдные фото» с корпоратива

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya, Zamir Usmanov, m3, Nikolay Gyngazov

В преддверии новогодних праздников юрист Сергей Ланг объяснил россиянам, как навсегда удалить из сети «постыдные фото» с корпоративов. Консультант отметил, что в современном цифровом мире компрометирующими снимками могут даже шантажировать.

«Мы живем в такое время, когда каждое твое слово, каждое твое действие может сыграть против тебя. Раньше человек пошел, выпил и, кроме десяти человек, этого никто не видел. Теперь это не так», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Сергей Ланг утверждает, что в современных реалиях правило «что попало в сеть — останется там навсегда» уже не действует. Если в чужом аккаунте появятся удаленные ранее вами фотографии, можно просто пожаловаться администрации соцсети, приложив к обращению скан паспорта. Снимки быстро удалят.

Чуть сложнее дела будут обстоять с сайтами или приложениями для знакомств. Процедура примерно та же, однако может занять больше времени. Юрист отмечает, если с администрацией ресурса урегулировать вопрос с нежелательными фото не получится — можно смело обращаться с иском в суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как знаки зодиака «отжигают» на новогодних корпоративах, и кто точно опозорится.

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