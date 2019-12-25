Зачем приставы разыскивают писателя Виктора Пелевина

Приставы разыскивают самого загадочного российского писателя современности Виктора Пелевина. Поводом для этого стал долг за услуги ЖКХ в размере 234 рубля, сообщает РЕН ТВ.

Виктор Пелевин знаменит не только своими книгами, но и скрытностью. Автор культовых романов 1990-х годов «Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Generation „П“» и других не входит в «литературную тусовку».

Многие уверены, что Виктора Пелевина и вовсе не существует. Это опровергает наличие его биографии, в которой указаны место рождения, учебы и работы, а также данные родителей. Кроме того, существование писателя ранее доказала ФНС России.

Как сообщал 5-tv.ru, в ближайшее время должен выйти фильм по роману Виктора Пелевина «Ампир V». Главную роль в одноименной картине исполнит рэпер Oxxxymiron.