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Московские полицейские изъяли крупную партию контрабандной черной икры

, 16:27 Эфирная новость 34

475 килограммов браконьерского продукта без документов и сертификатов качества не попадет на новогодние столы россиян.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, 5-tv.ru

Почти полтонны браконьерской черной икры не попадет на новогодние столы россиян. Крупную партию без документов и сертификатов качества изъяли в Москве. Полицейским пришлось вырезать «болгаркой» и выбивать молотком металлические двери в квартиры, где злоумышленники устроили склады незаконной продукции.

Упаковки с икрой при обыске нашли не только в холодильниках, но и на балконах, и просто в комнате. Условия хранения явно не соблюдались.

Всего полицейские изъяли 475 килограммов икры осетровых рыб, занесенных в Красную книгу, а также деньги, банковские карты и фасовочные контейнеры.

Четверо организаторов незаконных поставок деликатеса с Дальнего Востока и Поволжья задержаны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Новосибирске перекрыт крупный канал поставки икры и камчатских крабов.

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