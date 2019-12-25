«Внебрачный сын» Цискаридзе потребовал от артиста помощи в борьбе с раком мозга

О тяжелом онкозаболевании рассказал Тимур Акперов, называющий себя внебрачным сыном артиста балета Николая Цискаридзе. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«Я подаю в суд на установление отцовства. Он обязан меня лечить. Пускай задумается над своим поведением. У меня болезнь, а всем по фигу!» — заявил молодой человек.

По словам юноши, он узнал о диагнозе месяц назад. Это вышло случайно благодаря шоумену Стасу Барецкому. Последний якобы пытался «забить стрелку» Тимуру, караулил у дома и в итоге ударил по голове в подъезде.

«На следующий день меня доставили в больницу с головокружениями. Прошел МРТ и у меня выявили рак желудочка мозга. Но я думаю, что это не из-за Барецкого случилось — до него тоже были моменты, когда я падал в обморок», — уверяет актер.

Акперов говорит, что лежал в больнице три дня и сбежал оттуда, отказавшись от операции. В доказательство «внебрачный сын» артиста привел справку из медучреждения. Хирург-онколог в комментарии изданию усомнился в подлинности документа. В нем указан, что у больного «рак желудочка мозга», однако такого диагноза, по мнению заведующего хирургическим отделением кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра Константина Титова, не существует, поскольку «рак» — не медицинский, а народный термин. Кроме того, желудочки головного мозга в таких случаях всегда нумеруются.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать «внебрачного сына» Цискаридзе против его встречи с артистом балета.