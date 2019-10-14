Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына

Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.

На уточняющий вопрос 5-tv.ru Цискаридзе уклонился от ответа.

«Извините, пожалуйста, до свидания», — сказал ректор Академии имени Вагановой.

Приблизительно неделю назад молодой человек активизировался в Instagram, утверждая, что бывший солист Большого театра бросил его в детском возрасте.

Также Акперов стал размещать фотоколлажи, на которых, вероятно, только ему одному видится схожесть его внешности с Цискаридзе.

« Папа! Почему ты меня бросил? Ведь, совсем недавно я узнал, что ты мой родной отец! Что тебя подтолкнуло на это? Ты настолько меня не любил? Ненавидел? Твою самую главную тайну, к сожалению, никто не знает! » — подписал он один из коллажей.

Характерно, что во всех подобных постах Акперов ставит хэштеги федеральных каналов, на которых регулярно проходят ток-шоу, посвященные, в том числе выяснению родственных связей, а также популярных телеведущих.

В целом, судя по странице Тимура, он очень любит делать селфи, а также наносить на свое лицо макияж, в частности, румяна, а также рисовать себе брови.

Ранее 45-летний Николай Цискаридзе раскрыл тайну — Максим Цискаридзе, указанный в биографии, не является его настоящим отцом.