«Выиграла бессмертие»: Звезда сериала «Тест на беременность» показала ножки малыша

Российская актриса Агния Кузнецова, известная по кинокартинам «Тест на беременность» и «Все умрут, а я останусь», поделилась с подписчиками в Instagram радостью материнства. Звезда призналась, что ей приятно почувствовать себя в новой роли. Она всю себя отдает сыну и понимает: это не зря.

«О чем теперь беспокоиться и волноваться. Лицо на экране не дает пропуска в вечность. Но я выиграла бессмертие», — написала знаменитость.

Instagram @agniakyza

Свой пост она сопроводила трогательной фотографией, на которой целует крохотные ножки новорожденного мальчика. Фолловеры не могли скрыть умиления от такого нежного снимка, пропитанного материнской любовью. Одни открыто восхищались в комментариях, другие — поздравляли Кузнецову и делились советами по воспитанию наследника.

«Сладуськи ножки!»

«От души поздравляем! Самое прекрасное состояние!»

«Какое счастливое лицо, глаза говорят обо всем и ножки самые сладкие и любимые!»

«Здоровья и сил!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал романтическую историю знакомства Агнии с ее супругом танцором Максимом Петровым.