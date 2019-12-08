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Звезда сериала «Тест на беременность» впервые стала мамой

, 15:32 | Алиса Старжевская 941

34-летняя Агния Кузнецова до последнего скрывала беременность. Окончательно точки над «i» расставил ее приход на последнем сроке на премьеру фильма «Текст».

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Фото, видео: Instagram @maxim__petrov

Максим Петров обрадовал подписчиков своего блога радостной новостью — 41-летний танцор и 34-летняя актриса Агния Кузнецова стали родителями, пишет «7Дней.ру».

В своем блоге Максим поделился снимком с букетом цветов, сделанным в роддоме. Пол и имя малыша родители пока что не разглашают.

Кузнецова до последнего скрывала беременность. Актриса была против ЭКО — девушка мечтала родить малыша сама. Пара даже планировала взять ребенка из детского дома. Окончательно точки над «i» расставил ее приход на последнем сроке на премьеру фильма «Текст».

«<…>Конечно, классно было бы, чтобы все женщины могли забеременеть, родить ребенка, здорового, классного, и не одного. И я мечтаю о том же», — рассказывала Агния.

О романе пары стало известно за несколько месяцев до свадьбы, после окончания очередного сезона танцевального телешоу. Максима с Агнией познакомила близкая подруга актрисы — режиссер Валерия Гай Германика.

Агния Кузнецова известна широкой публике любителей кино еще с начала 2000-х. Первая ее картина «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Потом уже были «Жаркий лед», «Краткий курс счастливой жизни», «МосГаз», «А зори здесь тихие…», «Тест на беременность».

Ранее 5-tv.ru писал, что Тимати показал опасного зверя в доме с новорожденным.

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