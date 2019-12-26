  1. Пятый канал
  4. Михаил Шуфутинский выложил фото 17-летнего внука-рэпера

Михаил Шуфутинский выложил фото 17-летнего внука-рэпера

, 7:33 | Алиса Старжевская Фото 136

Шансонье поделился успехами молодого человека в своем личном блоге.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @mikhail.shufutinsky

У певца Михаила Шуфутинского семеро внуков. Недавно исполнитель выложил фото 17-летнего внука Ноя в Instagram, пишет Тeleprogramma.pro.

Ной Шуфутинский уже делает первые, но уверенные шаги в рэпе и выпустил пару треков, которые пользуются популярностью за рубежом.

«Это мой внук Ной Шуфутинский. Он живет в Филадельфии. Его новый трек „Diaspora“ стал популярным в Израиле», — похвастался Шуфутинский.

Instagram @mikhail.shufutinsky

Ранее Westside Gravy (такой сценический псевдоним выбрал Ной) публиковал на личной странице в Instagram видеоклип на песню «Балаган», в котором читал рэп на русском языке.

У Шуфутинского старшего двое сыновей. Старший Дэвид живет со своей семьей в Москве. Он занимается продюсированием звука и кино. У него трое детей — два сына и дочь. Младший сын шансонье Антон женился на американке. В их браке родились четверо детей — сыновья Ной, Дмитрий и Захар, а также дочь Ханне Ренэ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Шуфутинский рассказал о своих чувствах к Ротару.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.72
-0.45 68.41
-0.50
Устоять тяжело: ТОП-5 женских имен, обладательницы которых могут покорить любого

Последние новости

8:59
Видео: водитель намеренно сбил несколько человек и протаранил три припаркованных авто
8:50
Устоять тяжело: ТОП-5 женских имен, обладательницы которых могут покорить любого
8:43
ФАС разъяснила, на сколько вырастет стоимость услуг ЖКХ в 2020 году
8:35
«Самая горячая модель в мире!»: Квитко прогулялась по улице в облегающих джинсах
8:26
Военная полиция РФ закрепилась на бывшей базе США в Сирии
8:17
«Шиплю на птиц»: в сети высмеяли миф о любви мужчин к «кошачьим» повадкам дам

Сейчас читают

Гороскоп на 26 декабря: Кольцеобразное солнечное затмение в знаке Козерога грозит неожиданными трудностями
Рождение ребенка, повышение по службе: каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в 2020 году
«Огонь»: Екатерина Климова пришла на премию в откровенном платье — фото

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]