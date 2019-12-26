Михаил Шуфутинский выложил фото 17-летнего внука-рэпера

У певца Михаила Шуфутинского семеро внуков. Недавно исполнитель выложил фото 17-летнего внука Ноя в Instagram, пишет Тeleprogramma.pro.

Ной Шуфутинский уже делает первые, но уверенные шаги в рэпе и выпустил пару треков, которые пользуются популярностью за рубежом.

«Это мой внук Ной Шуфутинский. Он живет в Филадельфии. Его новый трек „Diaspora“ стал популярным в Израиле», — похвастался Шуфутинский.

Instagram @mikhail.shufutinsky

Ранее Westside Gravy (такой сценический псевдоним выбрал Ной) публиковал на личной странице в Instagram видеоклип на песню «Балаган», в котором читал рэп на русском языке.

У Шуфутинского старшего двое сыновей. Старший Дэвид живет со своей семьей в Москве. Он занимается продюсированием звука и кино. У него трое детей — два сына и дочь. Младший сын шансонье Антон женился на американке. В их браке родились четверо детей — сыновья Ной, Дмитрий и Захар, а также дочь Ханне Ренэ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Шуфутинский рассказал о своих чувствах к Ротару.