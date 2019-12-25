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Кадры с места нападения школьника с молотком на учительницу в Екатеринбурге

, 15:36 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное видео 73

Пострадавшая 54-летняя преподаватель русского языка и литературы отказалась от госпитализации.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Кадры с места нападения школьника с молотком на учительницу в Екатеринбурге появились в распоряжении 5-tv.ru. 15-летний девятиклассник несколько раз ударил 54-летнюю женщину по голове неподалеку от ее дома. Ситуацию прокомментировали в Следственном комитете России по Свердловской области.

«По предварительным данным, учительница от госпитализации отказалась, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. С учетом того, что нападавший несовершеннолетний, и в целях наиболее полного установления обстоятельств происшествия, органами Следственного комитета по Свердловской области инициирован вопрос о передаче материалов дела из полиции в органы СКР», — сказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Следователи планируют опросить пострадавшую, нападавшего, его совершеннолетних представителей и возможных очевидцев инцидента.

Известно, что подросток проживает в неполной семье с мамой и бабушкой. На учете в Подразделении по делам несовершеннолетних — не состоял.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девятиклассник напал с молотком на учительницу в Екатеринбурге.

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