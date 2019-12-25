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  4. Девятиклассник напал с молотком на учительницу в Екатеринбурге

Девятиклассник напал с молотком на учительницу в Екатеринбурге

, 13:50 | Ниса Мурзанаева 61

Школьник ударил преподавателя по голове.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Девятиклассник напал с молотком на учительницу в Екатеринбурге в 8 утра по местному времени. Школьник ударил преподавателя по голове неподалеку от дома, в котором она живет. Женщина доставлена в больницу.

По некоторым данным, пострадавшей является 54-летняя учитель русского языка и литературы Марина З.. Известно, что нападавший обучается в школе с первого класса. На учете в Подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Мальчик проживает в неполной семье с мамой и бабушкой, пишет URA.RU.

По факту происшествия сотрудники прокуратуры проводят проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего и возможная причина нападения школьника на учителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разгневанный мужчина молотком едва до смерти не забил водителя лимузина.

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