Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии

Президент России Владимир Путин подписал закон, нацеленный на увеличение количества российских виноградников и виноделен.

Документ опубликован 28 декабря на сайте правовой информации.

Согласно ему, к субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, а также научные организации и вузы. Но при этом закон не будет распространяться на граждан, которые делают в личном подсобном хозяйстве вино для личных целей и не собираются им торговать.

Его проект был предложен 16 октября группой депутатов, возглавляемой лидерами партий «Единая Россия» и ЛДПР. 18 декабря в третьем, окончательном чтении, документ приняла Госдума. А позже закон был одобрен и Советом Федерации.

Документ имеет важнейшее значение для развития винодельческой отрасли в России. В нем одновременно учтены интересы и отечественных производителей, и потребителей. В целях поддержки российских изготовителей закон устанавливает, что «Вино России» — термин, появившийся вместе с законом, — должно быть на сто процентов произведено из винограда, выращенного на территории нашей страны. В то же время, для защиты покупателей от некачественных напитков и подделок вводятся нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной и контрафактной — производство и оборот таких алкогольных напитков строго запрещен.

«Обратите внимание, в законе три категории: фальсификат, недоброкачественная продукция и контрафакт. Они жестко прописываются, похоже, это будет жестко наказываться системами других законодательств. Поэтому, конечно же, производитель будет поставлен в определенные рамки в части соблюдения высочайшего качества продукции», — отмечала в ходе обсуждения закона в парламенте заместитель генерального директора завода по производству вина «Массандра» Елена Коновалова.

Одной из задач закона о виноградарстве и виноделии является также создание единой и комплексной правовой базы, регламентирующей эту отрасль. Ранее за регулирование отвечали разрозненные акты, при этом они, зачастую, относились к алкогольной продукции с высоким содержанием спирта. Все тонкости как самого вина, так и его производства практически не учитывались. Новый закон должен внести ясность.

В документе впервые вводится четкий понятийный аппарат виноделия и виноградарства, а также законодательно закрепляются технологические правила производства винодельческой продукции. В нем даны определения 80 основным понятиям в этой сфере: начиная от того, что такое «вино», и заканчивая тем, что такое «виноградник». В тексте закона закрепляются технологические правила производства винодельческой продукции, устанавливаются требования к сырью, материалам и даже этикетке.

«Особое внимание уделяется не просто вину России, но и вину защищенных наименований, то есть создается национальная система защиты российского вина по географическому указанию, по наименованию места происхождения вина — это именно винограда, где он выращен», — подчеркнула Коновалова.

Закон о виноградарстве и виноделии — одна из самых значимых инициатив этого года, которая призвана вывести винную культуру на новый уровень и дать импульс для развития сельского хозяйства, торговли и промышленного производства. По словам замдиректора завода по производству вина «Массандра», документ способствует увеличению объемов производства винной продукции в стране.

«Этот закон позволяет понять российскому производителю, насколько выгодно производить российское вино из винограда, выращенного в России, в отличие от виноматериалов, завезенных из-за пределов территории России. <…> Мы не только укрепим, но и разовьем российское виноделие. Мы очень хотим состязаться и конкурировать на мировом рынке», — считает Коновалова.

Специалисты, занимающиеся изучением характеристик вин, убеждены: Россию ждет настоящая «винная революция», причем, по их мнению, позитивные изменения в этой области отразятся как на качестве напитков, так и на повышении авторитета страны на международном уровне.

«Развитие отрасли приведет к увеличению ассортимента производимой продукции, улучшению качества, появлению новых винодельческих регионов, потому что бурными темпами будет развиваться посадка виноградников. Соответственно, новые микрозоны, вкусы, ароматы, букеты. Это, безусловно, привлечет туристов, которые неравнодушны к данному виду продукта и которые являются патриотами нашей страны», — оценил роль закона генеральный директор АО «Завод шампанских вин» «Новый Свет» Алексей Пугачев.

Это мнение также разделяет председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. Еще на этапе внесения законопроекта в Госдуму он отметил, что новый документ является «революционным». Киселев напомнил, что сейчас Россия по производству вина занимает восьмое место в мире, а по потреблению седьмое. Однако в настоящий момент страна стоит на пороге того, чтобы превратиться в один из главных винных регионов мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как эксперты оценили новый закон о виноградарстве и виноделии.