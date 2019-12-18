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Гарантия качества и безопасности: Эксперты высказались о значении закона о виноделии

, 19:31 | Карина Бернтгольц Видео 21

По словам специалистов, документ, принятый в окончательном, третьем чтении Госдумой, позволит защитить потребителей от покупки некачественной алкогольной продукции.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин

Новый закон, предусматривающий создание единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия, благоприятно скажется на развитии данной отрасти в России, способствует увеличению объема изготовления винной продукции и повысит авторитет российских напитков на международном рынке. Такого мнения придерживаются специалисты, занимающиеся исследованием характеристик вин.

В частности, заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Александр Панасюк убежден, что документ позволит повысить качество винной продукции РФ и защитит интересы потребителей, которые будут видеть на этикетке напитка подробную информацию о нем.

«Люди иногда боятся купить вино, потому что не знают, что там в бутылке. Это даже по этикетке не поймешь. Человеку всегда хочется понимать, чтобы его не обманули, не обдурили, грубо говоря. Лучше это будет или хуже, но понятно место, где напиток был произведен, из какого сорта винограда, адрес предприятия, куда можно пожаловаться. Тогда больше доверия к этому вину», — пояснил Панасюк.

Он добавил, что ранее не было единого закона, устанавливающего правовые основы в области производства, оборота и потребления винодельческой продукции. Новый документ впервые вводит четкий понятийный аппарат в винодельческой отрасли и закрепляет технологические правила изготовления алкогольных напитков.

«Фактически не было нужды в законе. Все это было написано в документах другого вида. В последнее время закон потребовался, поскольку некоторые считают, что все, что не запрещено, то можно. Отсюда мы видим такое качество. Закон это все упорядочит, конечно», — рассказал Панасюк.

Комментируя нововведения, руководитель научно-методического центра «Лаборатория вина» при Севастопольском филиале МГУ Дмитрий Ковалев-Федосов признал, что некоторые российские вина уже сейчас практически не имеют конкуренции среди западных образцов напитка.

«Если мы говорим про автохтонные вина, то они, конечно, выдержат конкуренцию, потому что они уникальны. Например, чего стоит красное игристое? Такое вино есть в северной Италии, во Франции красных игристых практически нет. Есть свои фишки, которые можно людям удачно продвинуть на уровне того, что это вписано в контекст культуры и истории. Эти сорта упоминали Толстой и Пушкин», — отметил Ковалев-Федосов.

Заместитель руководителя Российской системы качества Илья Лоевский, в свою очередь, подчеркнул, что покупатель, который увидит на этикетке подробную информацию об изготовлении винного напитка, вероятнее всего, сможет сделать вывод о его качестве.

«Мы будем знать, что есть российское вино — это вино, сделанное из российского винограда. Надеемся, то тут будет гарантия качества», — поделился Лоевский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об основных положениях нового закона о виноградарстве и виноделии.

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