Устоять тяжело: ТОП-5 женских имен, обладательницы которых могут покорить любого

Астрологи убеждены, что каждое женское имя наделено особой энергетикой, которая передается окружающим. Например, одним представительницам прекрасного пола легко очаровывать мужчин, а другим — добиться продвижения по карьерной лестнице. Портал Znaj.ua рассказал, перед обладательницами каких имен кавалерам устоять просто невозможно.

Александра

Имя Александра в переводе с греческого означает «мужественная», «защитница». Как правило, женщины, которых так называют, обладают твердым, решительным, волевым характером. Однако вместе с этим они не лишены женственности. Более того, грация и нежность у окружающих всегда ассоциируется с обладательницами данного имени. Такой противоречивый характер притягивает мужскую половину человечества.

Анна

Женщины с именем Анна по природе очень добры, заботливы, милосердны. Они всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту и оказаться рядом со своими близкими. Представительницы прекрасного пола с таким именем внушают мужчинам уверенность в завтрашнем дне и вселяют веру в силу. Сильному полу необходима такая женщина рядом с собой, поэтому уже после первой встречи они начинают добиваться ее расположения.

Виктория

Имя Виктория в переводе с латинского означает «победа». И действительно, таким женщинам незнакомо слово «поражение». Они достойно выдерживают конкуренцию и во всем обходят своих соперниц. Это же распространяется и на мужчин. Женщины с этим именем не позволят посягать другим на своего избранника. Да, впрочем, он и сам не будет заглядываться на окружающих, поскольку рядом с ним — идеал.

Ирина

Женщины с именем Ирина обладают уникальным даром: они способны чувствовать настроение людей, которые находятся с ними рядом, и управлять ими. Кроме того, окружающих привлекает в них то, что они никогда не сидят на месте. У Ирин, как правило, всегда в запасе море идей, благодаря которым жизнь даже самого меланхоличного мужчины заиграет новыми красками.

Марина

Обладательницы имени Марина умеют отлично справляться с эмоциями. Пустить слезу на людях или закатить скандал — это точно не про них. Такие женщины предпочитают не жаловаться на судьбу, а искать во всем происходящем только положительные моменты. Рядом с Маринами у мужчин за спиной вырастают крылья. Они начинают верить себя, в свои силы и решаться на смелые проекты.

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