  1. Пятый канал
  4. Незаконные базары: Как выбрать безопасную для здоровья елку — видео

Незаконные базары: Как выбрать безопасную для здоровья елку — видео

, 22:00 Эфирная новость 51

В преддверии Нового года по всей стране продают елки. Однако, как выяснилось, вместе с некоторыми из них в дом можно принести не только запах праздника, но и паразитов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Татьяна Полевая, 5-tv.ru

Перед Новым годом прибавилось работы у полиции, Россельхознадзора и экологов. По всей стране заработали тысячи елочных базаров, в том числе и нелегальных.

Только в Санкт-Петербурге за два дня рейдов снесли 12 торговых точек. Однако купить там елку, которая осыплется до боя курантов — это всего лишь полбеды. Вместе с контрафактным деревом в квартиру можно принести паразитов, например, клещей. Один укус — и Новый год придется встречать в больнице.

Как выбрать хорошую елку и не испортить себе праздник, смотрите в видеосюжете Ивана Уварова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему настоящие и искусственные елки могут быть опасны для здоровья человека. В Роскачестве призвали на елочные базары ходить с осторожностью

Читайте также

+3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.72
-0.45 68.41
-0.50
Полная несовместимость: ТОП-5 самых несчастливых пар по знаку зодиака

Последние новости

22:11
Видео момента ДТП: BMW врезался в дерево и разлетелся на части в жуткой аварии под Петербургом
22:00
Незаконные базары: Как выбрать безопасную для здоровья елку — видео
21:50
«Счастлива до дрожи»: Ольга Бузова намекнула на новый роман?
21:39
Троим фигурантам по делу генерала ФТС избраны меры пресечения
21:26
Захарова раскритиковала генсека ООН из-за ситуации с визами США
21:13
Девочку с огромным родимым пятном прооперируют в Петербурге

Сейчас читают

Дети с какими именами вырастут самыми счастливыми
Полная несовместимость: ТОП-5 самых несчастливых пар по знаку зодиака
Серийные маньяки и психопаты: названы самые жестокие знаки зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]