Перед Новым годом прибавилось работы у полиции, Россельхознадзора и экологов. По всей стране заработали тысячи елочных базаров, в том числе и нелегальных.

Только в Санкт-Петербурге за два дня рейдов снесли 12 торговых точек. Однако купить там елку, которая осыплется до боя курантов — это всего лишь полбеды. Вместе с контрафактным деревом в квартиру можно принести паразитов, например, клещей. Один укус — и Новый год придется встречать в больнице.

Как выбрать хорошую елку и не испортить себе праздник, смотрите в видеосюжете Ивана Уварова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему настоящие и искусственные елки могут быть опасны для здоровья человека. В Роскачестве призвали на елочные базары ходить с осторожностью