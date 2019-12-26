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Лиса пропиарила выступление артистов без зрителей в Красноярске

, 9:43 Эфирная новость 51

Рыжая плутовка попала на видео во время городского шоу, даваемого несмотря на отсутствие публики, после чего красноярцы пришли на концерт.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Smirnov; 5-tv.ru

У самого грустного праздника нашелся зритель. И это — лиса. Накануне пользователи интернета активно обсуждали серию предновогодних концертов в Красноярске, которые проходят на острове Татышев — без публики.

Каждый вечер трое аниматоров в костюмах ростовых кукол — слона, свиньи и собаки — энергично танцуют на сцене. Но видят это лишь случайные прохожие. Возможно, удаленность от центра или местных жителей испугал мороз — температура почти минус 13, но лису это не остановило. Она пришла поддержать артистов. И попала на видео, которое собрало немало комментариев и лайков в интернете. Ну а вслед за лисой, появились и люди. И праздник перестал быть грустным.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Boeing пропустил лису, прогуливающуюся по взлетной полосе «Шереметьево».

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