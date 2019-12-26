«Фигура, как у Ferrari»: Равшана Куркова показала фото из «тренажерки»

Актриса кино и дубляжа Равшана Куркова на своей странице в Instagram выложила фото, сделанные в тренажерном зале во время выполнения серии упражнений.

На снимках 39-летняя актриса демонстрирует прекрасную физическую форму в спортивной одежде.

«Спорт — это не только подтянутое тело, легкость, гибкость и уверенность, это еще и дисциплина, самовоспитание, правильный режим, забота и настоящая любовь к себе», — комментирует публикацию Равшана Куркова.

Instagram @rav_shana

Поклонники звезды фильма «Мамы», находясь под большим впечатлением от увиденного, все эмоции выразили в многочисленных комментариях.

«Восхищаюсь вами, Равшана! Вы идеальны во всем!»

«Ого! Фигура, как у Ferrari»;

«Стройная, трогательная и прекрасная… Обожаю вас!»

«Прекрасна! Ни на кого не похожа! Любуюсь» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Равшана Куркова показала, какой была в детстве.