«Толстун года»: Равшана Куркова показала, какой была в детстве

Российская актриса театра и кино Равшана Куркова порадовала поклонников своим детским фото. На снимке маленькая звезда позирует с большим бантом на голове и лучезарно улыбается. Кадром артистка поделилась на своей странице в Instagram.

«Толстун года. Когда щеки были большими. Только брови те же», — написала знаменитость.

Шутливый комментарий под постом оставил бывший муж Курковой, актер Артем Ткаченко.

«Помню тебя такой», — написал он.

Instagram @rav_shana

Поклонники пришли в восторг от такой милой фотографии и написали комплименты в адрес актрисы. Они отметили, что в ее внешности многие черты остались прежними, в особенности лучезарная улыбка.

«Какая булочка сладкая»;

«Какая хорошенькая девочка с лучезарной улыбкой»;

«Улыбка львенка не поменялась»;

«Милашка!!! И выросла в такую очаровательную девушку!!!»;

«Вы красавица в любом возрасте», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Равшана Куркова выбрала модный «лук» для фотосессии в Лондоне.