«Толстун года»: Равшана Куркова показала, какой была в детстве

Российская актриса театра и кино Равшана Куркова порадовала поклонников своим детским фото. На снимке маленькая звезда позирует с большим бантом на голове и лучезарно улыбается. Кадром артистка поделилась на своей странице в Instagram.
«Толстун года. Когда щеки были большими. Только брови те же», — написала знаменитость.
Шутливый комментарий под постом оставил бывший муж Курковой, актер Артем Ткаченко.
«Помню тебя такой», — написал он.
Поклонники пришли в восторг от такой милой фотографии и написали комплименты в адрес актрисы. Они отметили, что в ее внешности многие черты остались прежними, в особенности лучезарная улыбка.
«Какая булочка сладкая»;
«Какая хорошенькая девочка с лучезарной улыбкой»;
«Улыбка львенка не поменялась»;
«Милашка!!! И выросла в такую очаровательную девушку!!!»;
«Вы красавица в любом возрасте», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Равшана Куркова выбрала модный «лук» для фотосессии в Лондоне.