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«Самая горячая модель в мире!»: Квитко прогулялась по улице в облегающих джинсах

, 8:35 | Валентин Черников Фото 1 628

«Русская Кардашьян» принимает поздравления с Рождеством от поклонников со всего мира.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Праздничный пост Анастасии Квитко в Instagram набрал 105 тысяч просмотров за пять часов. «Русская Кардашьян» поздравила армию подписчиков с католическим Рождеством. К тексту из двух слов блогер приложила фото с прогулки.

Снимок не создает рождественское настроение, но подслащивает радостное событие. Модель стоит на фоне пальм и городских высоток. Позади нее неизвестный экзотический город. Квитко, как водится, не поставила к фото метку геолокации, потому что главное на изображении — не урбанистический пейзаж, а вид девушки сзади.

Instagram @anastasiya_kvitko

Анастасия запечатлена со спины. На ней полусапожки на шпильке, темный джемпер и обтягивающие джинсы. Модель, обернувшись назад, устремила в камеру манящий взор, всем своим видом как бы пробуждая в фанатах желание разделить этот праздник с ней. Пост «русской Кардашьян» продолжает собирать восторженные отклики. За короткий срок публикация набрала полторы тысячи комментариев.

«Слишком очаровательна и великолепна на этом фото»;

«Боже, такая потрясающая! Нет слов! Счастливого праздника!»

«Веселого Рождества, красавица! Ты самая горячая модель в мире!» — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Русская Кардашьян» в стрингах-ниточках поздравила фанатов с Рождеством.

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