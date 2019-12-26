«Самая горячая модель в мире!»: Квитко прогулялась по улице в облегающих джинсах

Праздничный пост Анастасии Квитко в Instagram набрал 105 тысяч просмотров за пять часов. «Русская Кардашьян» поздравила армию подписчиков с католическим Рождеством. К тексту из двух слов блогер приложила фото с прогулки.

Снимок не создает рождественское настроение, но подслащивает радостное событие. Модель стоит на фоне пальм и городских высоток. Позади нее неизвестный экзотический город. Квитко, как водится, не поставила к фото метку геолокации, потому что главное на изображении — не урбанистический пейзаж, а вид девушки сзади.

Instagram @anastasiya_kvitko

Анастасия запечатлена со спины. На ней полусапожки на шпильке, темный джемпер и обтягивающие джинсы. Модель, обернувшись назад, устремила в камеру манящий взор, всем своим видом как бы пробуждая в фанатах желание разделить этот праздник с ней. Пост «русской Кардашьян» продолжает собирать восторженные отклики. За короткий срок публикация набрала полторы тысячи комментариев.

«Слишком очаровательна и великолепна на этом фото»;

«Боже, такая потрясающая! Нет слов! Счастливого праздника!»

«Веселого Рождества, красавица! Ты самая горячая модель в мире!» — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Русская Кардашьян» в стрингах-ниточках поздравила фанатов с Рождеством.