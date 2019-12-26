Пять книг и еще один фильм: жена Семака рассказала о планах на будущий год

Планами на будущий год поделилась супруга главного тренера «Зенита» Анна Семак. Ответ на вопрос от поклонников она опубликовала в Instagram.

Instagram @annas_secret_garden

По словам блогера, в 2020-м она хочет сосредоточиться на семье, поэтому многого не планирует. И все же ставит себе непростые задачи. Так, жена Сергея Семака намерена открыть новый ресторан — очевидно, вегетарианский. Сегодня время во всех ресторанах Italy и Dolci cafe действует специальное вегетарианское Go Green Menu от Анны Семак.

Следующий пункт: выпустить пять детских книг. В 2019-м дама уже попробовала себя в роли писателя, издав книгу «Близость как способ полюбить себя и жизнь». Кроме того, она рассчитывает снять еще один фильм. На этой ниве автор также попробовала себя в этом году. Вместе с супругом она слетала в Африку для съемок документальной ленты о детях-альбиносах. Следующей темой Анны станет Камчака.

Последнее и самое необычное желание блогера — выучить португальский язык. Почему именно его, автор не уточнила.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Семака пожаловалась на проклятия фанатов «Зенита».