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Жена Семака пожаловалась на проклятия фанатов «Зенита»

, 10:20 | Валентин Черников 196

На супругу главного тренера футбольного клуба набросились с обвинениями из-за ее желания усыновить темнокожего ребенка.

Фото: Instagram @annas_secret_garden

Тема:
Свадьба Сергея и Анны Семак 10

Угрозы фанатов «Зенита» стали причиной для волнения супруги главного тренера Анны Семак. Об этом сообщает «Бизнес Online». Инстаблогер и писатель представила в Казани свою книгу «Близость». На презентации она рассказала, как отреагировали поклонники футбольной команды на ее желание отправиться с мужем в Африку и усыновить уроженца этого континента.

«Когда я написала пост, тут же это дошло до руководства (футбольного клуба — Прим. ред.): „Сергей Богданович, соизмеряйте риски“. Какие-то фанаты „Зенита“ начали меня проклинать, писать: „Езжайте куда угодно, а нашего тренера оставьте в покое“», — приводит издание слова Семак.

По словам Анны, она всегда была уверена, что усыновит темнокожего ребенка. Об этом намерении она предупредила Сергея Семака еще в начале их отношений. Пока же она намерена съездить в Африку, чтобы чем-то помочь местным жителям. Но недовольные упрекают ее и в этом — за проявление заботы об обитателях этого континента, а не о россиянах.

«Для меня, как для человека мира, нет никаких географических границ, никаких условностей. Я считаю, что если мы все живем на одной планете — мы все братья. У меня в голове не укладывается, что это за разделение такое. Если я в Индии увижу на дороге умирающую кошку, неужели я скажу: „У нас в России так много кошек, это ее карма, пусть она умирает тут“?» — отреагировала писательница.

Ранее 5-tv.ru писал, что в «Зените» волнуются из-за будущего отъезда Семака в Африку.

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