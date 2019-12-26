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Россияне смогут регистрировать автомобили прямо в салонах

, 13:01 | Светлана Александрова Видео 45

Правительство утвердило новые правила государственной регистрации транспортных средств.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

С 1 января зарегистрировать автомобиль можно будет при его покупке прямо в автосалоне. Новые правила государственной регистрации транспортных средств утверждены постановлением правительства РФ. Как сообщается на официальном сайте кабмина, документ предоставляет возможность участвовать в регистрации автомобилей «специализированным торговым организациям».

Как выяснил «КоммерсантЪ» предоставлять услугу смогут не все автодилеры, а лишь включенные в реестр МВД, который должен быть опубликован на сайте ГИБДД, и имеющие специально обученных сотрудников. Стоимость услуги, в соответствии с приказом ФАС, не должна превышать 500 рублей.

Кроме того, код региона на госномере автомобиля теперь будет привязан к месту регистрации автовладельца — независимо от того, где была приобретена машина.

Еще одно нововведение касается запрета на регистрацию ТС на лиц моложе 16 лет. До сих пор граждане нередко оформляли автомобили на несовершеннолетних детей, поскольку при получении штрафа с камеры их невозможно привлечь к ответственности в качестве собственника транспортного средства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие новые штрафы за нарушения Правил дорожного движения грозят автовладельцам в России с 1 января 2020 года.

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