Какие штрафы для водителей появятся с 1 января 2020 года

Новые штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) вводятся в России с 1 января 2020 года. Они касаются парковки, езды без номеров и другого.

Во-первых, новый штраф вводят для коммерческих автомобилей. Он затронет водителей грузовых и пассажирских «Газелей», которые оставляют машины на ночь во дворе. Ночная парковка также станет дороже для пользователей каршеринга. Сумма штрафа: от одной до пяти тысяч рублей.

Во-вторых, вводится штраф за езду без номеров по дорогам общего пользования. С 2020 года регистрировать машины и ставить госзнаки можно не только в ГИБДД, но и прямо в автосалонах. Штрафовать нарушителей будут как минимум на пять тысяч рублей. Также могут лишить водительских прав, добавляет ФАН.

Еще один запрет коснется техники с правым расположением руля. Ее нельзя будет ввозить в Россию со следующего года. В частности, это относится к самосвалам и рефрижераторам.

Есть и более одобряемые автолюбителями нововведения. Тонировку с автомобиля теперь можно будет снять через сутки после составления протокола. Сейчас пленку нужно сдирать на месте. Размер штрафа останется прежним: 500 рублей.

Максимальная сумма страховых выплат по ДТП за вред здоровью вырастет в четыре раза. В 2020 году пострадавший в аварии сможет получить не 500 тысяч рублей, а два миллиона.

Еще одно нововведение касается страховки: с 1 января штрафовать за отсутствие ОСАГО смогут не только сотрудники ГИБДД, но и дорожные камеры. Сумма штрафа сохранилась — 800 рублей.

Ранее 5-tv.ru публиковал список самых распространенных нарушений ПДД. Любопытно, что 97% из них приходятся всего на три статьи КоАП.