  1. Пятый канал
  4. Петербурженка победила в номинации «Лидер года» национальной премии «Студент года-2019»

Петербурженка победила в номинации «Лидер года» национальной премии «Студент года-2019»

, 12:54 Эфирная новость 36

Софья Лазерсон считает, что именно лидерские качества помогают многого добиться в жизни.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.ruy.ru

Студентка из Петербурга Софья Лазерсон стала победителем Российской национальной премии «Студент года-2019».

Она заняла первое место в номинации «Лидер года».

Эта премия — один из проектов платформы «Россия страна возможностей». По мнению Софьи, именно лидерские качества помогают многого добиться в жизни.

«Когда у тебя есть лидерские качества, мне кажется, даже жить легче, потому что умеешь со всеми договариваться, умеешь найти общий язык с любым человеком», — сказала Софья Лазерсон.

Софья Лазерсон хорошо известна и любителям кулинарии. Она ведет в интернете свой канал, где рассказывает о тонкостях приготовления вкусных блюд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 3,5 тысячи студентов участвуют в текущем этапе конкурса «Профстажировки2.0».

Читайте также

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.72
-0.45 68.41
-0.50
Устоять тяжело: ТОП-5 женских имен, обладательницы которых могут покорить любого

Последние новости

13:23
«Рука развалилась на две части»: Раненая в московском метро рассказала о случившемся
13:16
Блогер Алексей Навальный задержан в Москве
13:01
Россияне смогут регистрировать автомобили прямо в салонах
12:54
Петербурженка победила в номинации «Лидер года» национальной премии «Студент года-2019»
12:48
Мать Бузовой прокомментировала угрозу ареста Ольги за нарушение ПДД
12:29
«Променяла ценности на деньги»: Милонов о призыве Водонаевой не рожать

Сейчас читают

«Рожают либо богачи, либо быдло»: Водонаева высказалась против запрета абортов
Рождение ребенка, повышение по службе: каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в 2020 году
Красная икра ложками и шашлык на завтрак: дети Пугачевой и Галкина о любимой еде

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]