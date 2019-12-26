Петербурженка победила в номинации «Лидер года» национальной премии «Студент года-2019»

Студентка из Петербурга Софья Лазерсон стала победителем Российской национальной премии «Студент года-2019».

Она заняла первое место в номинации «Лидер года».

Эта премия — один из проектов платформы «Россия страна возможностей». По мнению Софьи, именно лидерские качества помогают многого добиться в жизни.

«Когда у тебя есть лидерские качества, мне кажется, даже жить легче, потому что умеешь со всеми договариваться, умеешь найти общий язык с любым человеком», — сказала Софья Лазерсон.

Софья Лазерсон хорошо известна и любителям кулинарии. Она ведет в интернете свой канал, где рассказывает о тонкостях приготовления вкусных блюд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 3,5 тысячи студентов участвуют в текущем этапе конкурса «Профстажировки2.0».