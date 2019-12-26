«Рука развалилась на две части»: Раненая в московском метро рассказала о случившемся

Пассажирка, которую женщина ранила ножом в московском метро на станции «Новокузнецкая», рассказала о случившемся. По словам Ирины Савельевой, инцидент произошел 6 декабря около семи часов утра, когда она ехала на работу.

«Я стояла у входных дверей, держала в руках телефон и была в своих мыслях, делах, как мы все утром ездим. В какой-то момент я почувствовала, что у меня что-то по руке скользнуло. Я повернула голову, а там моя рука развалилась на две части», — с ужасом вспомнила пострадавшая.

В тот момент, когда она повернулась, нападавшая как раз убирала нож. Женщина успела увидеть, кто именно ее ранил. Как оказалось, ей травму нанесла совершенно незнакомая пассажирка метрополитена.

«Мне кажется, она побежала. Единственный, кто отреагировал — это курсант Волков Евгений. Он быстро отреагировал и побежал за ней», — рассказала Савельева.

По ее словам, курсант столичного университета МВД имени Кикотя Евгений Волков, несмотря на сопротивление злоумышленницы, задержал ее и передал сотрудникам полиции. Сейчас она направлена в психиатрическую больницу.

В свою очередь, пострадавшей была оказана медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места происшествия в московском метро.