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Курсант университета МВД задержал в столичном метро женщину с ножом — видео

, 10:23 | Светлана Александрова Видео 14

На глазах у пассажиров гражданка нанесла удар ножом другой женщине и попыталась скрыться. Момент задержания сняли камеры наблюдения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, МВД РФ

Курсант столичного университета МВД имени Кикотя Евгений Волков задержал в московском метро женщину с ножом, которая ранила пассажирку и попыталась скрыться. Происшествие на станции «Новокузнецкая» сняли камеры наблюдения.

Как пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в вагоне поезда рядовой полиции заметил, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и выскочила на перрон. Он мгновенно оценил обстановку и бросился за злоумышленницей. Пострадавшей оказали медицинскую помощь в одной из городских больниц.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство с применением оружия», следователи выясняют мотивы нападения.

«Руководством Московского университета МВД России рассматривается вопрос о поощрении отважного курсанта», — сообщила Волк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в петербургском метро житель Ставрополья в ходе ссоры ударил ножом пассажира в вестибюле станции «Площадь Восстания». Пострадавший госпитализирован.

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