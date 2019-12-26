Курсант столичного университета МВД имени Кикотя Евгений Волков задержал в московском метро женщину с ножом, которая ранила пассажирку и попыталась скрыться. Происшествие на станции «Новокузнецкая» сняли камеры наблюдения.

Как пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в вагоне поезда рядовой полиции заметил, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и выскочила на перрон. Он мгновенно оценил обстановку и бросился за злоумышленницей. Пострадавшей оказали медицинскую помощь в одной из городских больниц.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство с применением оружия», следователи выясняют мотивы нападения.

«Руководством Московского университета МВД России рассматривается вопрос о поощрении отважного курсанта», — сообщила Волк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в петербургском метро житель Ставрополья в ходе ссоры ударил ножом пассажира в вестибюле станции «Площадь Восстания». Пострадавший госпитализирован.