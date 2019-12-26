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Блогер Алексей Навальный задержан в Москве

, 13:16 | Нюра Незванова 57

В настоящий момент правоохранители проводят обыск в московском офисе так называемого Фонда борьбы с коррупцией.

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Алексей Навальный задержан в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря блогера Киру Ярмыш. В настоящий момент силовики проводят обыск в московском офисе так называемого Фонда борьбы с коррупцией.

Адвокат директора ФБК Иван Жданов подтвердил информацию об обысках.

По решению Минюста от 9 октября ФБК внесен в реестр НКО-иноагентов. По данным ведомства, фонд, занимающийся политической деятельностью, получил финансирование из-за рубежа, в частности 140 тысяч рублей только в 2019 году. Кроме этого были проведены два транша из Испании и один из США.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о легализации денежных средств, полученных ФБК. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 лица, работающие на фонд, получили преступным путем денежные средства в рублях и в валюте. По данным правоохранителей, эти средства легализовали и направили на финансирование ФБК. В настоящий момент на счета организации наложен арест.

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