Человек упал на козырек «Дома Шурика» в Москве

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 61 0

На место происшествия прибыли медики.

Человек упал на козырек «Дома Шурика» в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Человек упал на козырек подъезда жилого дома на Новокузнецкой улице в Москве. На место прибыли медики, которые начали осматривать пострадавшего. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел у здания, известного как «Дом Шурика». Другие обстоятельства случившегося, а также личность пострадавшего пока устанавливаются.

«Дом Шурика» получил известность благодаря советскому фильму режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Именно в этом доме на Новокузнецкой улице снимались сцены, связанные с квартирой главного героя картины инженера Шурика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в японском городе Нагоя мужчина, выпавший с 12-го этажа, стал причиной гибели случайной прохожей.

Инцидент произошел ночью около часа по местному времени. 29-летний Шинсей Тагучи упал на 23-летнюю Хору Инабу, которая проходила рядом с домом.

После происшествия на место прибыли экстренные службы. Оба участника случившегося были доставлены в больницу, однако женщина погибла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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