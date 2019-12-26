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Россияне назвали Владимира Путина политиком года

, 15:46 Эфирная новость 38

Главным событием уходящего года большинство граждан страны считают начало движения поездов по Крымскому мосту.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Россияне назвали Владимира Путина политиком года. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Отвечая на вопрос: «Кого из политиков вы хотели бы пригласить к себе домой на праздник», большинство граждан страны, не раздумывая, также назвали президента. Желанными гостями опрошенные считают и министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Ну а главным событием уходящего года россияне назвали начало движения поездов по Крымскому мосту.

Данные ВЦИОМ свидетельствуют: большая часть россиян — 80% — планирует встречать Новый год дома.

На вопрос: «Как вы планируете провести длинные выходные», 30% респондентов ответили, что собираются ходить в гости. Чуть меньше — гулять на природе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин вручил награды в Кремле выдающимся россиянам.

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