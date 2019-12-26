Участники команды «КАМАЗ-мастер» готовятся к ралли «Дакар»

Участники всемирно известной команды «КАМАЗ-мастер» готовятся к ралли «Дакар». До старта осталось менее двух недель. Впервые за последние десять лет гонка проходит не в Южной Америке, а в новом регионе — в Саудовской Аравии.

Трасса — почти восемь тысяч километров — очень разнообразная. Первая половина маршрута пройдет вдоль моря. Это песчаные дюны — не слишком высокие, но очень вязкие. Потом будут и пересохшие русла рек, и каменистые участки.

В день старта руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин отметит юбилей: ему исполнится 50 лет. Но праздновать, как он сам признался, некогда.

«Сразу говорю: все, стоп, давайте работать, завтра гоночный день и нужно готовиться. Плюс еще в Саудовской Аравии, вы знаете, полный сухой закон, нельзя использовать и провозить алкоголь, поэтому шампанское, только если какое-нибудь детское, если возьмем», — признался Чагин.

Ралли «Дакар-2020» стартует в январе. Мероприятие пройдет поэтапно в районе Неома, недалеко от побережья Красного моря в направлении границы с Иорданом, а затем направится в Аль-Улу.

Всего в гонке примут участие около 350 спортсменов. Из них 47 — на грузовых автомобилях. Россия представлена и в категории внедорожников.

Здесь нашу за страну стартует пилот из Петербурга Владимир Васильев — обладатель Кубка мира 2014 года по коротким гонкам и победитель марафона Африка Эко Рейс — 2017. Он будет выступать вместе с украинцем Виталием Евтеховым на автомобиле Mini All4 Racing, оборудованном дизельным двигателем, подготовки немецкой команды X-RAID.

Васильев уже неоднократно принимал участие в ралли «Дакар». В 2013 году он занял 16 место, в 2014 — десятое, в 2015-м — поднялся на пятую позицию.

Ране 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин объявил благодарность участникам легендарного гоночной команды «КАМАЗ-мастер».