Владимир Путин объявил благодарность участникам команды «КАМАЗ-мастер»

Президент России Владимир Путин объявил благодарность участникам легендарного гоночной команды «КАМАЗ-мастер». Об этом говорится в сообщении на портале правовой информации.

Благодарности президента удостоились пилот Эдуард Николаев, механики его экипажа — Владимир Рыбаков и Евгений Яковлев. Также был отмечен и технический директор команды Владимир Губа. Пресс-атташе «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин награжден почетной грамотой.

Российская гоночная команда во главе с пилотом Эдуардом Николаевым одержала безоговорочную победу в ралли-марафоне «Дакар» 2018 года, проходившем по маршруту Перу — Боливия — Аргентина.

Всего на счету Николаева четыре победы в ралли-марафоне, а у команды «КАМАЗ-мастер» — 16 побед в «Дакаре».

Ранее 5-tv публиковал интервью Эдуарда Николаева, в котором пилот «КАМАЗ-мастер» рассказал о машинах, травмах и победах своей команды.