«Галкин?»: Внук Пугачевой напугал подписчиков жутким фото у новогодней елки

Жуткое фото Никиты Преснякова напугало подписчиков в Instagram. Внук Аллы Пугачевой с белыми инфернальными глазами без зрачков сфотографировался на фоне новогодней елки и гитары. Для большего устрашения музыкант показал оскал и сделал рокерскую «козу».

Instagram @npresnyakov

Таким необычным способом Пресняков-младший решил поинтересоваться у поклонников, как они будут отмечать Новый год. Пользователи с более крепкими нервами поделились своими планами на предстоящий праздник. А особо впечатлительные попросили Никиту больше не шокировать зрителей подобным образом.

Многие фолловеры обратили внимание, что на этом фото молодой человек похож на мужа своей бабушки Максима Галкина. Позируя на камеру, Пресняков вытянул нижнюю челюсть, из-за чего его лицо стало более продолговатым.

«Какие светлые глаза»!

«Галкин?»

«Никит! Алла Борисовна смотрит на фотку и восхищается;

«Не пугайте народ, не все понимают ваш юмор», — ответили юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена внука Пугачевой в сексуальном боди и на каблуках пленила фанатов.