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Российские виноделы видят большие перспективы для экспорта в Китай

, 18:10 | Сергей Зеленский Видео 20

Однако кубанские и крымские предприниматели сталкиваются с высокими пошлинами на ввоз своей продукции в республику.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, have seen; Известия Павел Бедняков

Китайские потребители заинтересовались кубанскими и крымскими винами, а потому ведущие винодельческие регионы России поставляют свою продукцию в эту страну, пишет ТАСС.

Вместе с тем, российские предприниматели сталкиваются с некоторыми барьерами, в частности, высокими пошлинами на ввоз своей продукции в республику.

18 декабря Госдума приняла закон о виноделии и виноградарстве. Документ позволит защитить российских потребителей от покупки некачественной алкогольной продукции, и станет толчком для развития всей отрасли. В частности, закон будет регламентировать условия для ее развития, стимулировать производство качественных вин из отечественного винограда и защищать население от подделок. Документ предусматривает введение единого комплексного правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноделия. 23 декабря Совет Федерации на пленарном заседании одобрил этот закон.

Как сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью, посвященной вопросам сельского хозяйства, пообещал обсудить вопрос снижения ввозных пошлин в Китай на российские вина.

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