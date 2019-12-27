Папарацци засняли Анну Курникову в свободной одежде. Фанаты тотчас приписали ей беременность

Российская спортсменка Анна Курникова давно променяла шик светских мероприятий на уютную и спокойную семейную жизнь с певцом Энрике Иглесиасом. Недавно папарацци показали, как кардинально поменялась чемпионка. Фотографии опубликованы на сайте Spletnik.ru.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Spletnik (@spletnik_ru) 26 Дек 2019 в 7:37 PST

После рождения детей жизнь Курниковой изменилась: теперь она всецело посвящает себя двухлетним малышам — сыну Николасу и дочери Люси. С пучком на голове, в спортивной куртке, леггинсах и темных очках, Анна отправилась на своем автомобиле на предпраздничный шопинг.

Поклонники считают, что уличным фотографам удалось запечатлеть чуть больше, чем просто наряд звезды. На русской фанатской страничке фанаты сообщество обуждает слегка округлившийся живот Курниковой. Фолловеры засомневались, что девушка могла так резко поправиться — юзеры предположили, что спортсменка снова ждет ребенка от Энрике Иглесиаса.

«Красотка наша, а животик видно», — пишет одна из поклонниц.

Ранее 5-tv.ru писал, что Энрике Иглесиас осчастливил фаната поцелуем во время концерта.