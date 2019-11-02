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  4. Энрике Иглесиас осчастливил фаната поцелуем во время концерта — видео

Энрике Иглесиас осчастливил фаната поцелуем во время концерта — видео

, 14:57 Видео 30

Певец едва вырвался из объятий разгоряченного поклонника во время концерта.

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Фото, видео: Instagram @enriqueiglesias

Испанский певец Энрике Иглесиас одарил поклонника поцелуем во время живого выступления в Словакии. Видео этого момента он выложил на своей официальной странице в Instagram.

Во время очередной песни исполнитель подошел вплотную к зрителям. Из-за ограждения к нему потянулись десятки рук. Один из фанатов, мужчина средних лет, поцеловал своему кумиру руку, в ответ Иглесиас потянулся к нему и чмокнул в щеку.

Шокированный таким вниманием фанат заключил своего любимца в крепкие объятия и стал что-то кричать ему на ухо. Энрике с усилием вырвался из рук поклонника, еще раз поблагодарил его и с улыбкой на лице вновь проследовал на сцену.

Ранее 5-tv.ru писал, что дети Курниковой и Иглесиаса растут под голос Юрия Никулина.

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