Пассажиров первых поездов в Крым пригласили на бесплатные экскурсии на завод «Массандра»

«Пассажиров первых поездов в Крым пригласили на бесплатные экскурсии на легендарный завод «Массандра».

Входным билетом стал билет на поезд. Гости получили возможность продегустировать и приобрести вина из специальной сувенирной серии «Крымский мост». И узнать секреты выдержки коллекционных вин.

Также они увидели знаменитую коллекцию из погребов «Массандры», которая официально признана самой разнообразной в мире и одной из самых крупных — более миллиона бутылок.

Гости узнали секреты выдержки коллекционных вин, увидели знаменитую коллекцию «Массандры», которая официально признана самой разнообразной в мире и одной из самых крупных — более миллиона бутылок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские виноделы видят большие перспективы для экспорта в Китай.