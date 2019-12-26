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  4. Пассажиров первых поездов в Крым пригласили на бесплатные экскурсии на завод «Массандра»

Пассажиров первых поездов в Крым пригласили на бесплатные экскурсии на завод «Массандра»

, 20:27 Эфирная новость 31

Гости могли продегустировать и купить понравившиеся им вина.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков, 5-tv.ru

«Пассажиров первых поездов в Крым пригласили на бесплатные экскурсии на легендарный завод «Массандра».

Входным билетом стал билет на поезд. Гости получили возможность продегустировать и приобрести вина из специальной сувенирной серии «Крымский мост». И узнать секреты выдержки коллекционных вин.

Также они увидели знаменитую коллекцию из погребов «Массандры», которая официально признана самой разнообразной в мире и одной из самых крупных — более миллиона бутылок.

Гости узнали секреты выдержки коллекционных вин, увидели знаменитую коллекцию «Массандры», которая официально признана самой разнообразной в мире и одной из самых крупных — более миллиона бутылок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские виноделы видят большие перспективы для экспорта в Китай.

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Пассажиров первых поездов в Крым пригласили на бесплатные экскурсии на завод «Массандра»

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