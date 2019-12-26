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В преддверии праздников ВКонтакте запустила новогодние спецпроекты

, 20:58 | Нюра Незванова 8

Пользователи соцсети смогут каждый день выполнять тематические задания и соревноваться с друзьями.

Фото: vk.com

ВКонтакте объявила о запуске спецпроектов, посвященных наступающему празднику. Пользователи соцсети смогут воспользоваться «Новогодним календарем», в котором каждый день появляются тематические задания.

В их числе — рассказать о любимых фильмах и полученных подарках, узнать планы друзей на праздничную ночь, прогуляться на свежем воздухе и провести время с близкими. Успешное завершение задания награждается баллами, что позволяет подняться выше в рейтинге друзей.

Сам процесс выполнения необходимо снять на видео или сфотографировать, а затем опубликовать в историях. Виртуальный календарь создан на платформе VK Mini Apps доступен в мобильном приложении соцсети для iOS и Android.

Кроме того, в период с 31 декабря по шестое января можно будет звонить друзьям и случайным пользователям VK благодаря «Новогодним поздравлением». Воспользоваться временным сервисом можно как в мобильном приложении ВКонтакте, так и на компьютере, используя VK Messenger.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых популярных подкастах ВКонтакте в 2019 году.

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