В преддверии праздников ВКонтакте запустила новогодние спецпроекты

ВКонтакте объявила о запуске спецпроектов, посвященных наступающему празднику. Пользователи соцсети смогут воспользоваться «Новогодним календарем», в котором каждый день появляются тематические задания.

В их числе — рассказать о любимых фильмах и полученных подарках, узнать планы друзей на праздничную ночь, прогуляться на свежем воздухе и провести время с близкими. Успешное завершение задания награждается баллами, что позволяет подняться выше в рейтинге друзей.

Сам процесс выполнения необходимо снять на видео или сфотографировать, а затем опубликовать в историях. Виртуальный календарь создан на платформе VK Mini Apps доступен в мобильном приложении соцсети для iOS и Android.

Кроме того, в период с 31 декабря по шестое января можно будет звонить друзьям и случайным пользователям VK благодаря «Новогодним поздравлением». Воспользоваться временным сервисом можно как в мобильном приложении ВКонтакте, так и на компьютере, используя VK Messenger.

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