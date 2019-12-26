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Басилашвили и Басков выразили соболезнования в связи со смертью Волчек

, 20:33 | Карина Бернтгольц Фото 235

Художественный руководитель московского театра «Современник» ушла из жизни в возрасте 86 лет.

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Фото, видео: Instagram @nikolaibaskov, www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Советский и российский актер Олег Басилашвили выразил свои соболезнования в связи со смертью художественного руководителя московского театра «Современник» Галины Волчек. По словам артиста, это «большая потеря и горе» для всего мира театрального искусства. Звезда запомнил свою коллегу как доброго и невероятно талантливого человека.

«Ушел из жизни замечательный человек, женщина, которая руководила театром „Современник“ долгие годы, прекрасная и замечательная актриса, образы которой я, например, учащийся в студии Московского художественного театра, я видел, как она играла роль в выпускном спектакле „Вечно живые“, с которого начался „Современник“. Она играла роль воровки, мерзавки, одевающейся в богатые шубы, выделявшиеся на фоне окружающей бедноты. <…> Вся жизнь Галины была направлена против таких людей (Прим. ред. — каких она играла в спектакле), чтобы мы оставались людьми», — вспомнил Басилашвили.

Эстрадный певец Николай Басков также не смог пройти мимо такого трагического события и посвятил пост на своей странице в Instagram Галине Волчек.

«Невосполнимая утрата в мире искусства! Ушла из жизни Галина Волчек. Соболезную родным и близким», — с грустью отметил исполнитель.

nikolaibaskov

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волчек ушла из жизни в 86 лет.

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