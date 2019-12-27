«Русская Кардашьян» в облегающих лосинах продемонстрировала пышные бедра

Соблазнительный пост Анастасии Квитко подтолкнул фанатов на многочисленные признания в любви. «Русская Кардашьян» выложила в Instagram три фотографии с прогулки в спортивном костюме.

Для выхода в свет девушка выбрала темные облегающие лосины и короткий топ. Судя по снимкам, на ней нет бюстгальтера.

Instagram @anastasiya_kvitko

«Зову чего ты следуешь: разума или сердца?» — написала к фото блогер.

Философский вопрос поклонники использовали как повод для выражения чувств своей любимице.

«Я следую своему сердцу. И оно принадлежит тебе»;

«Своему сердцу! Боже, ты так сногсшибательна! Такая потрясающая! Надеюсь, у тебя было чудесное Рождество»;

«У тебя прекрасное тело, крошка!»

«Самая красивая в мире!» — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Квитко прогулялась по улице в облегающих джинсах.